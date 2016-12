Final Fantasy 15: Über fünf Millionen Mal ausgeliefert (weltweit); Rekordmeldungen aus Japan und Asien - 4Players.de

Square Enix hat fünf Millionen Exemplare von Final Fantasy 15 an den Handel und die digitalen Vertriebsplattformen zum Verkaufsstart am 29. November 2016 ausgeliefert . Es ist demnach der "schnellstverkaufte" Ableger der Rollenspiel-Serie überhaupt. In Japan brach das Spiel den bisherigen Rekord für Digitalverkäufe am ersten Verkaufstag. In Asien (ohne Japan) wurde zudem kein Spiel häufiger an Einzelhändler ausgeliefert als FF15. Gleiches gilt für die Digitalverkäufe.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer