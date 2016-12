Final Fantasy 15: Allerlei kostenlose Verbesserungen angekündigt, darunter neue Story-Passagen, Bosskämpfe etc. - 4Players.de

Hajime Tabata (Game Director) hat mehrere kostenlose Verbesserungen von Final Fantasy 15 angekündigt , die im nächsten Jahr für das Rollenspiel erscheinen sollen. Zunächst erklärte er, dass sie sich bei Square Enix darüber freuen würden, dass das Spiel "so gut" ankommen würde und deswegen hätten sie ihre Pläne entsprechend angepasst.Möglichst zeitnah sollen einige Aspekte des Spiels verbessert werden, z.B. das Kapitel 13 und die Ring-Magie. Danach soll die Geschichte weiter vertieft und ausgearbeitet werden. Es sollen zusätzliche Szenen hinzugefügt werden, um die Motivationen der Charaktere besser zu beleuchten (Beispiel: der von Ravus gewählte Weg). Da diese Passagen mit Sprachausgabe versehen sind und lokalisiert werden müssen, kann dieses Vorhaben länger dauern. Außerdem verfolgen die Entwickler den Plan, dass wichtige Charaktere auch spielbar sein sollen. Ein Individualisierungssystem für den Avatar ist ebenfalls im Gespräch.Ansonsten stehen ein New-Game-Plus-Modus (nach dem ersten Durchspielen) und Gegenstände, die den Spielstil verändern sollen (God-Mode, Low-Level-Runs etc.), auf der To-Do-Liste. Die Lesbarkeit der Schrift (Schriftgröße) soll bei manchen Sprachen verbessert werden. Last but not least sind neue, spezielle Bosskämpfe mit Belohnungen und Achievements sowie zeitlich begrenzt Gegner-Jagden angedacht.Auf die sechs bereits angekündigten Download-Erweiterungen (Arbeitstitel: Holiday Pack, Booster Pack, Episode Gladiolus, Episode Ignis, Episode Prompto und Expansion Pack: Comrades) sollen die neuen Pläne keinen Einfluss haben.Letztes aktuelles Video: Video-Test