Final Fantasy 15: Zusätzliche, noch unangekündigte Erweiterung in der Mache - 4Players.de

Dass Square Enix Final Fantasy 15 dieses Jahr noch mit einem Vier-Spieler-Koop-Modus sowie drei, Noctis' Begleitern Gladiolus, Ignis und Prompto gewidmeten Zusatzepisoden versorgen will, dürfte nicht nur Season-Pass-Besitzern bekannt sein . In der Famitsu (via DualShockers ) habe Director Hajime Tabata zudem die Arbeiten an einer zusätzlichen, bisher noch unangekündigten Erweiterung des Rollenspiels bestätigt, die er als großartig bezeichnet habe. Nähere Einzelheiten ließ er sich aber nicht entlocken. Final Fantasy 15 ist seit dem 29. November 2016 für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich (zum Test ) und wurde laut Square Enix bisher über sechs Millionen Mal weltweit ausgeliefert. Tatsächliche Verkaufszahlen hatte man bisher aber nur für Japan genannt . In Deutschland wurde die PS4-Fassung zuletzt mit dem BIU Sales Award in Platin für mehr als 200.000 verkaufte Spiele ausgezeichnet Letztes aktuelles Video: Video-Test