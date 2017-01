Final Fantasy 15: Mogry-Chocobo-Karneval gestartet - 4Players.de

Reisepaket

Angelset

Kameraset

Gourmetkorb (gratis verfügbar)



Gae Bolg (aus Final Fantasy 14)

Silenquedea (aus Final Fantasy 9)

Masamune

Fanal-Sturmklinge (aus Final Fantasy 13)



Aurum GT

Goldener Chocobo

Pixelbande

Platin-Leviathan



Königstracht

Final Fantasy 15 - Noctis und Karfunkel

In Final Fantasy 15 findet der Mogry-Chocobo-Karneval in der virtuellen Metropole Altissia statt. Bis zum 20. Februar werden Minispiele, neue Nebenaufgaben, zusätzliche Outfits für Noctis etc. geboten. "Alle Spieler von Final Fantasy 15 können kostenlos am Karneval teilnehmen, indem sie das kürzlich veröffentliche Holiday Pack herunterladen. Season-Pass-Inhaber und diejenigen, die das Holiday Pack+ erworben haben, erhalten noch Bonus-Inhalte, wie ein von Mariachi-Musikern inspiriertes Karnevalsoutfit für Noctis, welches er auch außerhalb des Karnevals tragen kann und das er im Austausch für gewonnene Medaillen erhält", schreibt Square Enix. Zusätzlich steht ab heute ein kostenloses Update zur Verfügung, das unter anderem ein manuelles Foto-Feature umfasst, mit dem Spieler frei Fotos außerhalb von Kämpfen aufnehmen können. Eine Auswahl an den folgenden DLC-Gegenständen kann ebenfalls ab heute gekauft werden.GegenständeWaffenLackierungenOutfitAvatare (nur für Xbox One)Letztes aktuelles Video: Moogle Chocobo Carnival