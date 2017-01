Final Fantasy 15: DLC-Termine: Booster-Pack und Episode Gladiolus - 4Players.de

Bei der Eröffnungszeremonie zum 30-jährigen Jubiläum von Final Fantasy in Tokyo hat Square Enix einige Details über die kommenden Download-Erweiterungen für Final Fantasy 15 verraten. So werden das "Gratis-Booster-Pack" (kostenlos) und das "Booster-Pack+" (Season Pass) am 21. Februar 2017 erscheinen. Dieser DLC wird Gegenstände, wie eine Unverwundbarkeitsrüstung und das 'Magitek-Exoskelett', enthalten. Final Fantasy 15 Episode Gladiolus wird am 28. März 2017 erscheinen und steht allen Spielern zur Verfügung, die die digitale Premium-Edition von Final Fantasy 15 oder den Season Pass gekauft haben. Die Story-Episode wird man aus der Perspektive von Gladiolus spielen. "Gilgamesch, einer der Lieblingscharaktere der Fans aus der Reihe, wird in dieser Episode ebenfalls einen Auftritt haben", heißt es von Square Enix. Episode: Prompto soll im Juni folgen.Letztes aktuelles Video: Moogle Chocobo Carnival