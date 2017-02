Final Fantasy 15: Director Hajime Tabata spricht sich für eine PC-Umsetzung aus - 4Players.de

Raskir hat geschrieben: Bei nier kann man erstmal normal springen (sogar doppelsprung) und die Eingabe ist sehr viel direkter. Man kann während man angreift direkt die Richtung des Angriffs verändern....



Natürlich ist es direkter und schneller. Habe ich ja nicht wiedersprochen.Nur muss meiner Meinung das KS auch zu den Gegnertypen passen. Wenn ich mir die Gegner in XV oder allgemein in FF ansehe würde ich sagen das ein Nier-System hier nicht passt.Du brauchst also auch die passenden Gegenspieler.Ein noch direkteres und schnellers KS ist ja noch weiter von den ursprüngluchen FFs weg. Ist halt immer noch ein JRPG und was du scheinbar willst ist ein Action-Smasher wie Bayonetta und eben Nier.In manchen Punkten kann ich es verstehen aber bin halt nicht dafür dass es sich eben wie ein anderes Genre spielen muss. FF XV halt auch immer etwas deine Teamkameraden mit einbezieht was du bei den anderen Games nicht berücksichtigen musst.Zumal DMC, Bayonetta und Nier in 60fps oft laufen. Angeblich soll am 21.2. der Pro Patch auch 60fps bei XV kommen.Macht schon bei der Eingabe einen spührbaren unterschied selbst wenn es XV nie auf ein Nier heben wird.Finde halt nur man sollte sie etwas auseinanderhalten.