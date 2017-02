Final Fantasy 15: PS4-Pro-Patch ("60 fps"), Level-Obergrenze wird angehoben, Update mit Verbesserungen von Kapitel 13 datiert - 4Players.de

Am 21. Februar 2017 möchte Square Enix das Update 1.05 für Final Fantasy 15 veröffentlichen. Der Patch wird PS4-Pro-Unterstützung umfassen : Full-HD (1080p) mit maximal 60 Bilder pro Sekunde sind angepeilt, allerdings wird das Rollenspiel nicht dauerhaft mit 60 fps laufen. Darüber hinaus werden zeitlich limitierte Quests (Monsterjagden) hinzugefügt, das Speicherlimit für Fotos auf 200 erhöht und die Level-Obergrenze auf 120 angehoben. Am gleichen Tag werden das Booster Pack und das Booster Pack+ erscheinen.Zeitgleich mit "Episode Gladiolus" werden am 28. März 2017 die versprochenen Verbesserungen (inkl. Story-Ergänzungen) an den finalen Stages einschließlich Kapitel 13 vorgenommen. In dem Kontext wird man auch eine kurze Runde mit Gladiolus spielen können. Des Weiteren spielen die Entwickler mit dem Gedanken, einen "Free-Drive-Modus" für den Regalia einzubauen. Man könnte mit dem Fahrzeug die Straßen verlassen und durch das Gelände brettern. Ob dieser Modus tatsächlich noch veröffentlicht wird, ist unklar. Im folgenden Active Time Report zeigte Tabata einige Ausschnitte (ab 50:35 Min).Square Enix möchte demnächst eine Umfrage über weitere Verbesserungsmöglichkeiten verschicken. Weitere Active Time Reports seien aber erstmal nicht geplant.