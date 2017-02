Final Fantasy 15: War bereits am Tag der Veröffentlichung profitabel - 4Players.de

schrieb am 07.02.2017 um 22:43 Uhr

Blackcucumbermage hat geschrieben: Nach meinem Spielehändler in der Umgebung war das Spiel ein flop und er wollte es eigentlich nicht so gern zurück haben nachdem ich es nach ein paar Wochen wieder verkauft habe.

Bei Ebay bekommt man es halt auch relativ günstig, maximal 20 Euro. Das Problem ist der aktuelle Gebrauchtmarkt. Da sind Spiele immer günstiger zu erhalten und eben weil es sehr viele erst Käufer gab, verkaufen aktuell sehr viele das Spiel schon wieder. Wahrscheinlich auch weil es nicht direkt die Erwartungen getroffen hat.Von dem Standpunkt deines Spielehändler aus ist es wahrscheinlich richtig. Was aber nicht direkt bedeutet das das Spiel ein Flopp ist. Sondern eher das sehr viele Retail Spieler am Day One gekauft haben und nur ein kleiner(er) Teil auf den Gebrauchtmarkt gewartet hat.