Final Fantasy 15: Zweite Spielhälfte wurde laut Tabata aus Kostengründen linear statt offen konzipiert - 4Players.de

Die Kostenersparnis spielte beim Design der zweiten Spielhälfte des Rollenspiels Final Fantasy 15 offenbar eine wichtige Rolle: Square Enix' Director Hajime Tabata verriet in einem Gespräch mit dem Magazin Game Informer ( via Novacrystallis.com ) unter anderem: "basierend auf Kalkulationen, dass die Entwicklungszeit und -kosten sich verdoppeln würden, wenn die letztere Hälfte des Spiels ebenfalls eine Open-World-Umgebung hätte sein sollen, hatten wir bereits geplant, die letztere Hälfte eher zu einer Reise mit einem Vehikel zu machen. Die Struktur dieses Titels - um Erinnerungen zu erzeugen, während man in der ersten Hälfte des Spiels durch die Open-World-Umgebung reist und die Story sich danach linear mit Hilfe des Zuges weiterentwickeln zu lassen - war aus Spieldesigngründen so beabsichtigt".Auch andere Spieldesign-Besonderheiten seien bewusst geplant worden, so Tabata. Dazu gehöre z.B., dass der Spieler wichtige Story-Ereignisse, die "off-screen" passierten, durch Noctis' Augen erleben sollte. Statt einer umfassenden und perfekt ausbalancierten Story habe man lieber den erzählerischen Fokus auf die Hauptfiguren gelegt.Letztes aktuelles Video: Spring 2017 Update-Trailer