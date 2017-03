Final Fantasy 15: A King's Tale ab sofort frei erhältlich - 4Players.de

Screenshot - Final Fantasy 15 (PS4) Screenshot - Final Fantasy 15 (PS4) Screenshot - Final Fantasy 15 (PS4) Screenshot - Final Fantasy 15 (PS4) Screenshot - Final Fantasy 15 (PS4) Screenshot - Final Fantasy 15 (PS4) Screenshot - Final Fantasy 15 (PS4) Screenshot - Final Fantasy 15 (PS4) Screenshot - Final Fantasy 15 (PS4)

Tiefgehendes Kampfsystem: Kombos, Konter und die für Regis charakteristischen Angriffe verbinden sich zu blitzschnellen Echtzeit-Gefechten, die flinke Reflexe und kluge Taktiken verlangen.

Gefährten: Drei Helden bieten einzigartige Wege anzugreifen sowie auf sie zugeschnittene Attacken, die massiven Schaden verursachen.

Magie: Lassen Sie das Schlachtfeld in Flammen aufgehen, frieren Sie Gegner ein oder verpassen Sie ihnen einen Elektroschock mit Feuer-, Eis- und Blitzmagie.

Beschwörungen: Rufen Sie epische Astrale herbei, um Feinde auf spektakuläre Art zu besiegen.

Das zuvor nur als Vorbesteller-Bonus erhältliche Final Fantasy 15: A King's Tale steht ab heute allen Spielern frei zur Verfügung, wie Square Enix bekannt gibt. Das fiktive 30 Jahre vor Final Fantasy 15 angesiedelte Abenteuer im Retro-Pixel-Stil kann somit kostenlos via Xbox Games Store und PlayStation Store heruntergeladen werden. Zum Inhalt heißt es: "Noctis will noch nicht schlafen und bittet seinen Vater, König Regis, ihm ein Märchen voller Fantasie und Abenteuer zu erzählen, und nicht einfach nur eine weitere Gutenachtgeschichte. Regis beginnt seine Erzählung mit einem friedvollen Tag, der durch Monster gestört wird, die die Hauptstadt Insomnia überfallen. Ein junger Regis, Weskham an seiner Seite, begibt sich von der Hauptstadt aus auf ein Abenteuer. Mit der Zeit schließen sich ihnen die Freunde Cid und Clarus an, und zusammen reisen sie durch die Ebenen von Duscae, nur um eine geheimnisvolle Höhle zu entdecken, in der der Feind haust. Während dieser erfundenen Geschichte werfen König Regis und Noctis ihre eigenen Kommentare ein und verleihen der Erzählung so Tiefe und Perspektive."Zu den Schlüsselelementen zählen:Letztes aktuelles Video: A Kings Tale Gratis-Veroeffentlichung