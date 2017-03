Final Fantasy 15: Technische Meilensteine und "PC-Test-Version" im Video - 4Players.de

Bei der GDC 2017 blickte Hajime Tabata (Game Director) auf die Entwicklung von Final Fantasy 15 zurück und zeigte einige technische Meilensteine aus den vergangenen Jahren, bevor es am Ende hieß, dass sich das Studio auf die Zukunft vorbereiten würde. Kurz vorher wurde jedoch eine Test-Version von FF15 auf dem PC gezeigt, die auf einer NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti lief. Allerdings soll diese "Test-Version" nicht als definitive Ankündigung einer PC-Fassung verstanden werden. Sie würden nur Tests durchführen, heißt es. Die besagten Spielszenen könnt ihr euch im Trailer (siehe unten) anschauen."NVIDIA erschafft überwältigende, in Echtzeit berechnete Spezialeffekte und stellt diese für Spieleentwickler bereit", so Hajime Tabata, Division Executive bei Square Enix. "Viel von der visuellen Magie, die man heutzutage in Videospielen zu sehen bekommt, ist ein direktes Resultat der Arbeit von NVIDIA, die hinter den Kulissen passiert. Sie liefert eine unbezahlbare Kombination aus Quellcodes, Werkzeugen, Technologien und Ingenieursleistung, die erforderlich ist, um Spieleentwicklern dabei zu helfen, diese Dinge zu implementieren. Der Fortschritt, den wir durch diese Zusammenarbeit erreichen können, stellt nicht nur eine Evolution in der visuellen Darstellung dar, sondern sorgt dank des Einsatzes neuester Technologie für noch nie da gewesene Nutzererlebnisse."Letztes aktuelles Video: PC-Test A Challenger Once Again - GDC 2017