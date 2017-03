Final Fantasy 15: Video feiert den 30. Geburtstag der Marke "Final Fantasy" - 4Players.de

Die Marke "Final Fantasy" feiert ihren 30. Geburtstag. Zwar hat man erst am 18. Dezember 1987 den ersten Teil in Japan veröffentlicht, was Square Enix aber nicht daran hindert, schon jetzt ein Geburtstagsvideo zu veröffentlichen, zumal mit dem ersten Spiel auch ein Meilenstein der Firmenhistorie gelegt wurde: Damals noch als getrennt agierende Unternehmen hat Enix mit Dragon Quest den Grundstein und die Blaupause für Final Fantasy gelegt. Mit dem ersten Teil für den NES setzet das kurz vor dem Konkurs stehende Square alles auf eine Karte - und gewann. Über etliche Teile und Plattformen hinweg hat man über 100 Millionen Spiele der Marke FF verkaufen können und schluckte darüber hinaus im Jahr 2003 den Konkurrenten Enix (offiziell ging Square in Enix auf, inoffiziell hielt die gesamte Führungsebene von Square die Fäden des neuen Unternehmens in der Hand):Letztes aktuelles Video: 30TH Anniversary