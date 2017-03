Final Fantasy 15: Update mit Änderungen an Kapitel 13 erscheint Ende des Monats - 4Players.de

Square Enix will mit einem Update das mittlerweile fast schon legendäre (bzw. furchtbare) Kapitel 13 des Rollenspiels Final Fantasy 15 überarbeiten. Jetzt hat Produzent Haruyoshi Sawatari im Gespräch mit Game Informer ein Datum für den Patch in Aussicht gestellt und Details zu den geplanten Änderungen genannt. Demnach will man nach der Trennung von Noctis einen separaten Pfad für Gladio und Ignis anbieten, um zu zeigen, was bei ihnen in der Zwischenzeit passiert ist. In diesem Fall wird man als Spieler die Kontrolle über Gladio übernehmen. Neben Erklärungen durch neue Zwischensequenzen wird man also auch selbst aktiv spielen können. Darüber hinaus soll man auch erfahren, was währenddessen mit Imperator Aldercapt und Revis geschehen ist. Das Update, mit dem man auch die Kraft der Ring-Magie verändern will, soll am 28. März veröffentlicht werden.Letztes aktuelles Video: 30TH Anniversary