Final Fantasy 15: Updates 1.06 und 1.07 sind verfügbar: Kapitel 13 wird überarbeitet - 4Players.de

Für Final Fantasy 15 sind die Updates 1.06 und 1.07 veröffentlicht worden. Beide Updates zusammengenommen sind ungefähr 5,6 GB groß ( Change-Log ). Mit den Patches wird u. a. das berüchtigte Kapitel 13 des Rollenspiels überarbeitet. In dem besagten Abschnitt (Verse 2) wird man nach der Trennung von Noctis einen separaten Pfad für Gladiolus und Ignis präsentiert bekommen, der zeigen soll, was ihnen in der Zwischenzeit passiert ist. In diesem Fall wird man als Spieler die Kontrolle über Gladiolus übernehmen. Neben Erklärungen durch neue Zwischensequenzen soll man auch erfahren, was währenddessen mit Imperator Aldercapt und Revis geschehen ist. Die Entwickler versprechen sich von den Neuerungen ein besseres Spielerlebnis. Ansonsten werden die Arcana-Sprüche (Alterna, Holy, Death) erweitert, Bugs behoben und die Kompatibilität mit der Download-Erweiterung Episode Gladiolus (Termin: 28. März) sichergestellt .Letztes aktuelles Video: Maerz-Update Trailer