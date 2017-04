Final Fantasy 15: Nächster Patch mit "Stable Mode" für PS4 Pro steht an - 4Players.de

Am 27. April wird das nächste Update für Final Fantasy 15 erscheinen. Mit dem Softwareflicken wird Square Enix den "Stable Mode" in den Auflösungsoptionen für die PlayStation 4 Pro hinzufügen. In diesem Modus soll die Bildwiederholrate deutlich stabiler ausfallen - genauere Details (zum Beispiel zur Auflösung) wurden nicht genannt. Darüber hinaus werden die Untertitel sowie einige Menütexte vergrößert, neue Sticker für den Regalia hinzugefügt und die Songliste des "Music Players" ergänzt. Die zeitlich begrenzten Quests sollen außerdem mit einer neuen Rangliste an den Start gehen.Letztes aktuelles Video: März-Update Trailer