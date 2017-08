Final Fantasy 15: PC-Umsetzung angekündigt - 4Players.de

Leon-x schrieb am 21.08.2017 um 14:05 Uhr

Rein aus technischer Sicht wird es noch mal interessant den Teil da zu starten.

Die Engine scheint auch gut am PC zu gehen.

Die Nvidia Gameworks Sachen eher nur optionale Dinge sein.

Kann man nur hoffen dass es ein sauberer Port wird.

In 60fps wird schon ganz interessant. Bis dahin sind auch alle Zusatzgeschichten der Charaktere enthalten.

Auch wenn mir vom Inhalt ein Tales of Berseria zuletzt am PC mehr Story geboten hat.

Aber allein für Aranea lohnt die 4k Ansicht.^^