Final Fantasy 15: Pocket Edition für unterwegs angekündigt - 4Players.de

Neben der Windows Edition (wir berichteten ) hat Square Enix im Rahmen der gamescom 2017 auch eine episodisch konzipierte Pocket Edition von Final Fantasy 15 für iOS-, Android- und Windows-10-Geräte angekündigt, die Ende des Jahres erscheinen soll.Dazu heißt es vom Hersteller: "Die FINAL FANTASY XV POCKET EDITION beinhaltet die Hauptcharaktere und die Geschichte der Konsolenversionen und der vor Kurzem angekündigten FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION und bietet die Freiheit, zu spielen, wann und wo Fans möchten. Jetzt können Spieler durch Eos reisen, während sie selbst in der U-Bahn unterwegs sind. Das Spiel bietet einen charmanten Grafikstil und eine optimierte Touch-Steuerung für Mobilgeräte, die einfaches Spielen für jeden ermöglicht. Die Hauptgeschichte wird in zehn aufregenden Episoden erzählt. Alle zehn Episoden werden beim Erscheinen der FINAL FANTASY XV POCKET EDITION später in diesem Jahr verfügbar sein und die erste Episode wird gratis zum Download bereitstehen." Hier ein erster Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Pocket-Edition-Trailer