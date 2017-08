Final Fantasy 15: Windows Edition: PC-Version angespielt - 4Players.de

Screenshot - Final Fantasy 15 (PC) Screenshot - Final Fantasy 15 (PC) Screenshot - Final Fantasy 15 (PC) Screenshot - Final Fantasy 15 (PC) Screenshot - Final Fantasy 15 (PC) Screenshot - Final Fantasy 15 (PC) Screenshot - Final Fantasy 15 (PC) Screenshot - Final Fantasy 15 (PC) Screenshot - Final Fantasy 15 (PC) Screenshot - Final Fantasy 15 (PC) Screenshot - Final Fantasy 15 (PC) Screenshot - Final Fantasy 15 (PC) Screenshot - Final Fantasy 15 (PC) Screenshot - Final Fantasy 15 (PC) Screenshot - Final Fantasy 15 (PC) Screenshot - Final Fantasy 15 (PC) Screenshot - Final Fantasy 15 (PC) Screenshot - Final Fantasy 15 (PC) Screenshot - Final Fantasy 15 (PC)

Bei NVIDIA hatten wir die Gelegenheit, die "Windows Edition" getaufte PC-Version von Final Fantasy 15 anzuspielen und gerade die weiten Landschaften (hohe Sichtweite), die besseren Licht-/Schatteneffekte und die dichte Vegetation, die u. a. von NVIDIA Turf Effects profitiert, konnten sich sehen lassen - ganz zu schweigen von scharfen Kanten (hohe Auflösung und Anti-Aliasing) sowie hochaufgelösten Texturen in 4K-Qualität. Neben 4K wird native Unterstützung für 8K-Auflösung sowie HDR10 geboten. Trotz der optischen Güteklasse A gibt es hier und da einige Macken, vor allem im Bereich Clipping, wenn zum Beispiel Gras durch Mauern hindurch sichtbar ist oder sich die Haare der Charaktere nicht so verhalten, wie sie es eigentlich sollten.Stärker optimieren sollten die Entwickler auch die Steuerung mit Maus und Tastatur. Während sich beispielsweise die Kamera in den Kämpfen sehr gut und schnell mit der Maus platzieren lässt, ist die vordefinierte Fahrzeug-Steuerung ziemlich durchwachsen. Die Idee, die Tab-Taste zum Beschleunigen im Regalia zu benutzen (A: links; D: rechts), ist schon arg seltsam. Außerdem war nicht immer eindeutig klar, welche Taste zur Interaktion bzw. zum Benutzen gedrückt werden musste. Die neue Ego-Perspektive (First-Person) ist bisher zudem wenig sinnvoll. Zur Erkundung der Umgebung mag diese Option durchaus zu gebrauchen sein, aber in hektischen Kämpfen gegen viele Feinde geht der Überblick aus den Augen von Noctis sehr schnell flöten.Darüber hinaus unterstützt die Windows Edition die GeForce Experience Capture- und Share-Tools Ansel und ShadowPlay Highlights: "NVIDIA Ansel ist ein Ingame-Fotografie-Werkzeug, dass es Spielern erlaubt, Aufnahmen aus jedem Winkel nach ihren Wünschen zu komponieren, mit Post-Process-Filtern anzupassen, HDR-Bilder in High-Fidelity-Formaten aufzunehmen und 360°-Screenshots via Smartphones, PCs oder VR-Headsets zu teilen. NVIDIA ShadowPlay Highlights nimmt automatisch die besten Gaming-Momente von Spielern als Video und Screenshot auf, die sie direkt über Facebook, YouTube oder Imgur teilen können." Last but not least denken die Entwickler über einen dedizierten Level-Editor nach, denn es würde auf dem PC eine wichtige Modding-Kultur geben ( Quelle ).Final Fantasy 15 Windows Edition wird "Anfang 2018" für PC bei Steam, Origin und im Windows 10 Store erscheinen. Das Rollenspiel wird alle kostenlosen Updates (inkl. dem überarbeiteten Kapitel 13) enthalten. Die kostenpflichtigen Downloadinhalte werden ebenfalls verfügbar sein.