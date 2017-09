Final Fantasy 15: Läuft nativ auf der Xbox One X in "3K"; Download-Erweiterungen bleiben separat - 4Players.de

Im Zuge der PAX West äußerte sich Hajime Tabata (Game Director) über die Umsetzung von Final Fantasy 15 für die Xbox One X. Tabata-san erklärte , dass das Rollenspiel auf der Microsoft-Konsole nativ in "3K" (3072x1728 bzw. fast 1800p) laufen wird. Im Anschluss kommt die 4K-Hochskalierung via Checkerboard-Rendering zum Einsatz. Laut Tabata wurde auf der PlayStation 4 Pro eine ähnliche Lösung "bei den hohen Grafik-Einstellungen" verwendet. Zur Bildwiederholrate äußerte er sich nicht. Auf dem PC könnte Final Fantasy 15 hingegen nativ in 4K laufen, sofern die Rechenleistung des Systems stimmt. Außerdem sagte er, dass es derzeit keine Pläne geben würde, die Download-Erweiterungen als einzelne Kapitel in die Hauptgeschichte zu integrieren. Die Downloadinhalte seien vielmehr "eigenständige Spielerfahrungen" abseits des Hauptspiels.Letztes aktuelles Video: PC-Spielszenen-Trailer