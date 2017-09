Final Fantasy 15: Tabata warnt PC-Nutzer, es nicht mit wollüstigen Nackt-Mods zu übertreiben - 4Players.de

Die Modding-Zukunft der Final-Fantasy-Serie könnte davon abhängen, wie gesittet sich die Bearbeiter der PC-Version von Final Fantasy 15 verhalten: Der Director des Spiels, Hajime Tabata betonte gegenüber PCGamer.com , dass er Mods im aktuellen Serienteil nicht einschränken wolle. Trotzdem mache er sich Sorgen um Nackt-Mods oder ähnlich "wollüstige" Abänderungen, welche die Modding-Fähigkeiten zukünftiger Serientitel in Gefahr bringen könnten. Tabata dazu:"Wir wollen den Nutzern die Freiheit geben, das zu machen, was sie als das beste zum Genießen des Spiels empfinden, daher wollen wir nicht zu viele Einschränkungen auf die Art der verfügbaren Mods vorgeben (...) Wenn die Dinge zu weit gehen, könnte es aber die Möglichkeit von Mods für zukünftige Final-Fantasy-Spiele beeinflussen. Falls wir also irgendeinen Rat geben könnten, wäre es: Versucht euch so gut wie möglich zusammenzureißen."Die PC-Version des Rollenspiels soll Anfang 2018 erscheinen.Letztes aktuelles Video: PC-Spielszenen-Trailer