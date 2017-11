Final Fantasy 15: Dezember-Update erlaubt Charakter-Wechsel im Hauptspiel; Episode Ardyn angekündigt

Beim letzten " Active Time Report " zu Final Fantasy 15 (ein neues Format ist in Planung) ist das "First Anniversary Update" für das Rollenspiel angekündigt worden. Es soll im Dezember erscheinen. Nach der Installation wird man in der Hauptgeschichte zwischen den Charakteren Noctis, Gladiolus, Prompto und Ignis wechseln können - wenn ein Charakter die Party verlässt, kann dieser allerdings nicht gespielt werden. Gladiolus, Prompto und Ignis sollen sich wie in den jeweils eigenen Episoden spielen.Im nächsten Jahr sollen kostenlose Story-Updates (u. a. mit neuen oder verbesserten Zwischensequenzen) und eine weitere Ladung Downloadinhalte folgen. Der genaue DLC-Fahrplan soll Ende des Jahres festgezurrt werden, aber es werden wohl (mindestens) drei DLCs werden. Den Anfang wird "Episode Ardyn" machen. Die Geschichte von Ardyn und die Story der Welt sollen somit weiter vertieft werden; viele Fans hätten diesen Wunsch geäußert, heißt es. Game Director Hajime Tabata erwähnte ebenfalls, dass sich viele Spieler eine Episode wünschen würden, in der Luna im Mittelpunkt stehen würde. Außerdem meinte Tabata, dass für ihn die Qualität der Erweiterungen sehr wichtig sei und sie die Episoden nur dann veröffentlichen werden, wenn sie zufrieden seien.Letztes aktuelles Video: Tokyo Game Show 2017 Das FF15-Universum