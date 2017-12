Final Fantasy 15: Dezember-Update mit Charakter-Wechsel und Update 1.1.0 für FF15: Gefährten veröffentlicht

Für Final Fantasy 15 stehen die Patches 1.19 und 1.20 zum Download bereit ( Change-Log ). Während Patch 1.20 ausschließlich Bugfixes vornimmt, ermöglicht der Patch 1.19 den Wechsel der Charaktere. Man wird in der Hauptgeschichte des Spiels zwischen Noctis, Gladiolus, Prompto und Ignis wechseln können - wenn ein Charakter die Party verlässt, kann dieser nicht gespielt werden. Gladiolus, Prompto und Ignis sollen sich wie in den jeweils eigenen Episoden spielen. Charaktere können (in den Kämpfen) erst gewechselt werden, wenn die entsprechende Technik im "Ascension Grid" (für 20 AP pro Charakter) erlernt wurde. Darüber hinaus wird die Online-Unterstützung für zeitlich begrenzte Quests entfernt. Neue Songs aus dem Soundtrack der Mehrspieler-Erweiterung Gefährten und von Episode Ignis werden dem Music Player hinzugefügt.Für die Mehrspieler-Erweiterung Final Fantasy 15: Gefährten steht Update 1.1.0 bereit. Mit dem Patch sollen einige Bugs und Probleme behoben werden - Beispiele: Stufe des Spieler erhöht sich nicht; Gegner erscheinen nicht. Außerdem soll die Ladezeit zwischen Lestallum und dem Camp deutlich reduziert werden. KI-Kameraden werden zudem schneller generiert. Neu sind "Timed Quests" (Quick Matching-exclusive Quests), in denen man viele Gegner in einer vorgegebenen Zeit erledigen muss. Als Belohnung winken Gegenstände, die man im Witch's Shop gegen "Foodbuffs" eintauschen kann.Letztes aktuelles Video: Dezember-Update Charakter-Wechsel