Final Fantasy 15: "Gefährten" wird eigenständig; vier weitere DLC-Episoden angekündigt - 4Players.de

Square Enix hat auf der PAX East vorgestellt, wie es mit Final Fantasy 15 weitergehen soll. Demnach wird die Mehrspieler-Erweiterung "Gefährten" im Sommer 2018 als eigenständige Version (ohne FF15 spielbar) veröffentlicht. Jeweils im Sommer sowie im Winter soll "Gefährten" mit einem größeren Update versorgt werden.Danach werden vier weitere Download-Erweiterungen erscheinen, die sich um Ardyn, Aranea, Luna und Noctis drehen werden, wobei die Aranea-Episode eine Nebengeschichte sein wird. Den Anfang wird die Episode Ardyn im Winter 2018/2019 machen. Die anderen Episoden sollen in kürzeren Abständen (wahrscheinlich ein Monat) folgen. Der Game Director von Episode Ignis ist für die vier neuen Erweiterungen verantwortlich. Die letzte Episode wird zu einem alternativen Ende führen. Weitere Details (auch zur Preisgestaltung) sollen folgen. Ob Final Fantasy 15 noch mit weiteren (kostenlosen) Inhaltsupdates versorgt wird, um die Geschichte oder andere Spielaspekte zu verbessern, ist unklar.Episode I: Ardyn "The Conflict of the Sage" (Arbeitstitel)Termin: Winter 2018/2019Die Geschichte widmet sich den Konflikten von Ardyn, seiner langjährigen Verbitterung gegenüber Lucis und seinen Auseinandersetzungen mit den Astralen.Episode Side Story: Aranea "The Beginning of the End" (Arbeitstitel)Termin: Frühjahr 2019Eine Nebengeschichte über die "Starscourge" (Geißel) aus der Perspektive von Niflheim. Der letzte Tag des Imperiums entpuppt sich als Aranea's schlimmster Tag.Episode II: Lunafreya "The Choice of Freedom" (Arbeitstitel)Termin: Frühjahr 2019Diese Geschichte handelt von Lunas Schicksal, vor dem sie nicht einmal der Tod retten kann. Ihr Kampf um die Rettung desjenigen, den sie liebt, kippt das Schicksal des (luzianischen) Königs.Episode III: Noctis "The Final Strike" (Arbeitstitel)Termin: Frühjahr 2019Noctis trennt sich von den Astralen und beginnt seinen letzten Kampf, um die ideale Zukunft für sein Volk zu erreichen.Last but not least ist eine Cross-Promotion-Aktion mit Shadow of the Tomb Raider geplant.