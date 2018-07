Final Fantasy 15: PC-Modifikation: Aus der Boygroup werden die Power Rangers - 4Players.de

Für die Final Fantasy 15 Windows Edition (PC-Version) kann eine Modifikation runtergeladen werden, welche die vier Hauptcharaktere des Rollenspiels durch die Mighty Morphin Power Rangers ersetzt ( via DSOG ). Noctis wird zum Beispiel zum Grünen Ranger, während der Blaue Ranger die Position vom Ignis übernimmt. Auch die typischen Waffen der Power Rangers können optional im Steam Workshop von Jazneo runtergeladen werden.Die PC-Version von Final Fantasy 15 (Steam, Origin, Windows 10 Store) ist Anfang Juni mit dem "Mod Organizer" via Patch 1.24 erweitert worden. Der Mod Organizer ist ein Werkzeug, das zur Erstellung und Verwaltung von Mods für die Windows Edition von FF15 erforderlich ist. Es ermöglicht Spielern, Modelle in Mod-Daten umzuwandeln und diese in die Spielewelt einzubauen. Mit dem Mod Organizer können zudem Charaktere, Waffen und Outfits modifiziert werden.