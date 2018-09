Final Fantasy 15: Kollaborationen mit Terra Wars, Shadow of the Tomb Raider und DJ Nobunaga - 4Players.de

Bei der Tokyo Game Show 2018 fand ein Event für Final Fantasy 15 statt. Details zum zweiten Season Pass wurden nicht verraten, stattdessen wurden drei Kollaborationen mit Terra Wars, Shadow of the Tomb Raider und DJ Nobunaga angekündigt , die ab dem 25. September 2018 für PC, PS4 und Xbox One (laut Dengeki) verfügbar sein sollen.Die Kollaboration mit Terra Wars (Terra-Battle-Series) wird eine Geschichte/Mission beinhalten - sowie Sara aus der Terra-Battle-Serie als Begleiterin für Noctis. Die Inhalte auf Basis von Shadow of the Tomb Raider umfassen entsprechende Outfits (Lara Croft) sowie Musik für den Regalia - wobei unklar ist, ob die Outfits für die Hauptcharaktere oder die Charaktere in Gefährten verfügbar sein werden. Die DJ-Nobunaga-Zusammenarbeit umfasst ein T-Shirt im Spiel für Charaktere in Gefährten.Apropos Gefährten. Die eigenständige Version von Final Fantasy 15: Gefährten ist verschoben worden. Konkretere Angaben wurden nicht gemacht.