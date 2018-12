Final Fantasy 15: Collaboration-Quest mit FF14, DLSS-Unterstützung (RTX) für PC und eigenständige Gefährten - 4Players.de

Für Final Fantasy 15 steht ein (kostenloses) Update zum Download bereit, das eine "Collaboration-Quest" mit Final Fantasy 14 Online hinzufügt. Zusammen mit Miqo'te "Y'jhimei" unternimmt Noctis einen Auszug zum "Perpetouss Keep" und trifft dort auf Garuda. Darüber hinaus wird die PC-Version mit DLSS-Beta-Unterstützung (Deep Learning Super Sampling) für RTX-Grafikkarten von nVidia erweitert. Ein neuer Grafikkarten-Treiber ist ebenfalls verfügbar ( Download ).Außerdem ist die eigenständige Version von Final Fantasy 15: Gefährten (Mehrspieler-Erweiterung; ohne Hauptspiel nutzbar) veröffentlicht worden - inkl. zehn neuen Bosskämpfen. Spieler, die Final Fantasy 15: Gefährten bereits besitzen und auf Xbox One oder PlayStation 4 weiterspielen möchten, können die neue Version nach deren Veröffentlichung am 13. Dezember herunterladen. Spieler auf PC erhalten die Gefährten-Erweiterung über fortlaufende, automatische Updates.