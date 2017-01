Kingdom Hearts 3: Tetsuya Nomura zieht Vergleiche zu Kingdom Hearts 0.2 - 4Players.de

In einem Dengeki-Online-Interview (via DualShockers ) zu Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue gewährte Tetsuya Nomura auch ein paar Einblicke in den Entwicklungsstand von Kingdom Hearts 3 . Hinsichtlich der Grafik sei das in 2.8 enthaltene Kingdom Hearts 0.2: Birth by Sleep - A Fragmentary Passage etwa ein guter Anhaltspunkt, wie auch Teil drei auf der PlayStation 4 aussehen werde - auch im Hinblick auf das erstmals zum Einsatz kommende Beleuchtungssystem. Selbst beim Kampfsystem gebe es trotz fundamentaler Unterschiede viele Parallelen. Das Situations-Kommando aus 0.2 sei sogar etwas, das Nomura von Anfang an in Kingdom Hearts 3 implementieren wollte und das auf einer Weiterentwicklung des Reaktions-Kommandos aus Kingdom Hearts 2 basiere.Eventuell könnten auch die Charakter-Dekorationen aus 0.2 ihren Weg in den dritten Teil finden, wenn sie bei den Fans gut ankommen und es der Zeitplan zulassen sollte. Die erstmalige Neuerstellung aller Charaktermodelle für Teil drei sei dabei eine besondere Herausforderung, die zudem sehr viel Zeit in Anspruch nehme. Daher könne er auch noch nicht sagen, wann es wieder neue Informationen zu Kingdom Hearts 3 geben werde. Da die Reihe dieses Jahr ihr 15-jähriges Jubiläum feiert, würde er damit verbundene Feierlichkeiten gern auch als Plattform für Bekanntgaben zum jüngsten Teil nutzen, aber er könne diesbezüglich einfach noch keine Zusagen machen und bitte die Fans um Geduld.Letztes aktuelles Video: Jump Festa 2016 Trailer