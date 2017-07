Kingdom Hearts 3: Wird 2018 erscheinen; Toy Story ist mit dabei; neues Videomaterial mit Sora und Co. - 4Players.de

Bei der D23 Expo 2017 (Disney-Fanmesse) hat Square Enix bestätigt , dass Kingdom Hearts 3 im nächsten Jahr für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen wird. Darüber hinaus wurde bekanntgegeben, dass die Welt von Toy Story ebenfalls Einzug in das Rollenspiel halten wird. Tetsuya Nomura (Game Director) erklärte, dass die Toy-Story-Geschichte komplett neu und exklusiv für Kingdom Hearts sei. Sie wollen die Charakteristik von Toy Story und die Ästhetik möglichst vorlagengetreu umsetzen, heißt es.Gleichermaßen wurden zwei neue Trailer veröffentlicht. In dem langen Spielszenen-Clip (fünf Minuten) mit Toy-Story-Bezug begeben sich Sora, Donald Duck und Goofy in das Zimmer von Andy und treffen auf Woody, Buzz Lightyear, Hamm, Rex und Sarge. Sie wollen das Verschwinden von einigen Spielzeugen und das Auftauchen der Herzlosen in der Toy-Story-Welt untersuchen. Der kurze Clip (eine Minute) dreht sich um Hercules.