Kingdom Hearts 3: Weniger Disney-Welten, dafür mehr Abwechslung; geheimer Bosskampf gegen Sephiroth? - 4Players.de

Tetsuya Nomura im Interview mit Famitsu bestätigt, das u.a. im NeoGAF-Forum aufgegriffen und diskutiert wurde. Dort meinte er auch, dass er sich Toy Story bereits im zweiten Teil als Bestandteil des Spiels gewünscht hätte und für ihn klar war, dass Woody und Buzz Lightyear bei Kingdom Hearts 3 auf jeden Fall dabei sein müssen. Die Handlung wird dabei nach dem zweiten Film angesiedelt sein, aber keine Parallelwelt darstellen.Im Gespräch mit Game Informer wird es noch konkreter, was die Anzahl der Welten angeht: Kam Kingdom Heart 2 einschließlich der beiden Minispiele auf insgesamt 12 Welten, wird es im Nachfolger "nur" noch neun geben.

Kingdom Hearts 3 wird weniger Disney-Welten enthalten als der Vorgänger, doch sollen diese abwechslungsreicher ausfallen und mehr Spielmöglichkeiten bieten. Das hat Game DirectorDerweil beschäftigt man sich bei Square Enix mit der Frage, ob man den Kult-Charakter Sephiroth aus Final Fantasy VII ein weiteres Mal in Form eines geheimen Bosskampfs integrieren möchte."Ich kann es noch nicht sicher sagen [ob es geheime Bosskämpfe geben wird]", so Nomura gegenüber Mirror.co.uk. "Ich hoffe es aber, Wink mit dem Zaunpfahl. Ich kann es aber nicht sicher sagen. Was Sephiroth angeht: Hast du das Gefühl, schon wieder gegen Sephiroth kämpfen zu wollen (lacht)?".Derzeit wägt man noch ab, ob ein erneuter Auftritt des Schurken langsam nicht zu redundant werden würde, weil man ihn schon so oft wieder zurückgebracht habe - vielleicht sogar zu oft?Letztes aktuelles Video: D23 2017 Toy Story Trailer