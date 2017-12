Bei der Fanseite Kingdom Hearts Insider sind neue (vermeintliche) Screenshots aus einer frühen Version von Kingdom Hearts 3 aufgetaucht, die eine bisher noch nicht angekündigte Disney-Welt zeigen. Wenn man dem Bildmaterial Glauben schenken darf, wird das Spiel eine Welt basierend auf der Pixar-Reihe "Monsters Inc." (Die Monster AG) umfassen. Die Bilder stammen allem Anschein nach aus einer frühen Entwicklungsversion und zeigen allerlei zusätzliche Informationen zur Bildwiederholrate inkl. Anmerkungen zur Veränderung der Beleuchtung sowie andere Platzhalter-Assets. Mike Glotzkowski und James P. 'Sulley' Sullivan sind ebenfalls mit von der Partie. Schon vor einer Woche gelangten zwei Bilder aus besagter Welt an die Öffentlichkeit Square Enix hat die Gerüchte nicht kommentiert. Kingdom Hearts 3 soll 2018 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: D23 2017 Toy Story Trailer