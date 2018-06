Kingdom Hearts 3: E3-Trailer mit Inhalten aus Die Eiskönigin - Völlig unverfroren - 4Players.de

Bei der E3-Pressekonferenz von Microsoft wurde neues Videomaterial aus Kingdom Hearts 3 gezeigt. Diesmal standen Inhalte aus dem Disney-Film "Frozen" (Die Eiskönigin - Völlig unverfroren) im Mittelpunkt des Geschehens.Kingdom Hearts 3 wird nicht mehr in diesem Jahr erscheinen. Das Abenteuer von Square Enix wird am 29. Januar 2019 für PlayStation 4 und Xbox One in Europa und Nordamerika veröffentlicht. In Japan wird es ab dem 25. Januar 2019 erhältlich sein. Tetsuya Nomura entschuldigte sich für die Verzögerung, aber sie bräuchten noch etwas mehr Zeit, twitterte er. Des Weiteren wurde bestätigt, dass auch Remy aus dem Pixar-Film Ratatouille mit von der Partie sein wird. Unsere jüngste Vorschau findet ihr hier Letztes aktuelles Video: E3 2018 Trailer - Die Eiskoenigin - Voellig unverfroren