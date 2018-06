Kingdom Hearts 3: E3-Trailer enthüllt Fluch-der-Karibik-Szenario - 4Players.de

Nachdem Square Enix auf der E3-Pressekonferenz von Microsoft Spielinhalte aus "Die Eiskönigin - Völlig Unverfroren" (Frozen) aus Kingdom Hearts 3 präsentiert hatte (wir berichteten ), enthüllte man auf Sonys Pressekonferenz das "Fluch der Karibik"-Szenario (Pirates of the Caribbean). Dazu heißt es von Squares Product Manager Brendan Docherty auf dem PlayStation Blog : "Jetzt auf dem PlayStation E3 Showcase, enthüllt ein völlig neuer Trailer die bezaubernde (wirklich, schaut euch allein die Textur der Kleider an!) Rückkehr von 'Fluch der Karibik' nach Kingdom Hearts. Captain Jack Sparrow, Elizabeth Swann, Will Turner, Hector Barbossa, Tia Dalma und Joshamee Gibbs sind alle in fotorealistischen Details abgebildet. Natürlich kommen Sora, Donald und Goofy in der passenden Piratentracht in der Welt an.Der Trailer zeigt Schiffskämpfe mit der Black Pearl auf hoher See, aber Sora trägt den Kampf auch unter Wasser und in den Himmel, während er gegen die Herzlosen und andere Monstrositäten kämpft! Darüber hinaus sind die Mitglieder der Organisation XIII zurück mit ihren düsteren Plänen und auf der Suche nach einer mysteriösen Box." Das Action-Rollenspiel soll nach der jüngsten Verschiebung (wir berichteten ) am 21. Januar 2019 für PS4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: E3 2018 Fluch der Karibik-Trailer