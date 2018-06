Kingdom Hearts 3: Entwickler stoßen an Speichergrenzen; DLC geplant, aber wohl kein Season Pass - 4Players.de

Aus der jüngsten Ausgabe der Famitsu hat Gematsu ein paar Neuigkeiten rund um das Rollenspiel Kingdom Hearts 3 aufgeschnappt. Dabei geht Game Director Tetsuya Nomura von Square Enix u.a. darauf ein, dass dem Team aufgrund der schieren Größe des Spiels und den daraus resultierenden Datenmengen langsam der Speicherplatz auf der Blu-ray ausgeht. Nicht nur aufgrund der Filmsequenzen wird es eng auf der Scheibe. Auch die japanische und englische Sprachausgabe frisst wohl einige Gigabyte, weshalb es laut Nomura schwierig werden könnte, tatsächlich das Umschalten zwischen beiden Tonspuren zu ermöglichen. Zudem will man auch diverse Zusammenfassungs-Filme auf der Disk unterbringen, um die recht komplexe Geschichte von Kingdom Hearts wenigstens ein kleines bisschen zu entwirren.Nomura geht außerdem etwas näher auf ein paar der neuen Welten und deren zeitliche Einordnung ein. So folgt man in der Frozen-Welt quasi unverändert dem Film-Vorbild und es soll auch der Song "Let it Go" zu hören sein. Anna und Elsa werden der Party zwar nicht beitreten, doch immerhin wird Marshmallow dem Spieler seine Kräfte leihen.Bei Fluch der Karibik greift man dagegen die Handlung des dritten Films auf, will aber zugunsten einer besseren Einordnung auch auf die Ereignisse aus dem Vorgänger Dead Man's Chest Bezug nehmen. An Minispielen wird es sicher nicht mangeln: In Twilight Town kann man sich z.B. an Ratatouille versuchen und mit den über all die Welten verstreuten Zutaten diverse Gerichte kochen, mit denen man seinen Status verbessern kann. In der Tangled-Welt (Rapunzel - Neu verföhnt) wartet dagegen ein Musik-Minispiel. Generell seien die Entwickler laut Nomura regelrecht versessen darauf, unermüdlich neue Minispiele zu integrieren. Er selbst war wesentlich in das Projekt Classic Kingdom involviert und wünscht sich, dass möglichst viele dieser "Snacks" auftauchen.Momentan gibt es zwar noch kein konkretes Konzept für Download-Erweiterungen, aber Nomura schwebt eher vor, das eigentliche Spiel mit neuen Abschnitten und Mechaniken zu erweitern anstatt lediglich einen Store für Ingame-Items anzubieten. Eine Veröffentlichungen der einzelnen DLCs hält er nach aktuellem Stand für wahrscheinlicher als einen Season Pass. Zuvor will man sich aber erst um den Abschluss der Hauptgeschichte kümmern. Zudem betont Nomura, dass die Verschiebung auf Anfang 2019 eher durch glückliche Umstände zustande kam und nicht etwa, weil man noch mehr Zeit für die Entwicklung benötigt hätte.Kingdom Hearts 3 erscheint in Europa am 29. Januar für PC, PS4 und Xbox One.Letztes aktuelles Video: E3 2018 Fluch der Karibik-Trailer