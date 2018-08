Kingdom Hearts 3: Square Enix verspricht Spielzeit von mehr als 80 Stunden - 4Players.de

Square Enix hat sich zur angepeilten Spielzeit im Rollenspiel Kingdom Hearts 3 geäußert. Laut eines Artikels auf der Webseite KH13.com sollen Spieler mehr als 80 Stunden in der Fantasy-Welt verbringen können, wenn sie sich auch mit den zahlreichen Minispielen beschäftigen. Konzentriert man sich dagegen nur auf die Hauptgeschichte, dürfte sich der Umfang bei 40 bis 50 Stunden einpendeln. Diese Angaben stammen offenbar von einem offiziellen PR-Sprecher von Square Enix.Kingdom Hearts 3 soll am 19. Januar 2019 für PS4 und Xbox One erscheinen und den Abschluss der Reihe bilden, die vor allem für ihre komplexe Story bekannt ist.Letztes aktuelles Video: Trailer zur Feier von 90 Jahren Micky Maus