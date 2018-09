Kingdom Hearts 3: Titelsong von Skrillex und Hikaru Utada - 4Players.de

Der achtmalige Grammy-Gewinner Skrillex und die Sängerin/Songwriterin Hikaru Utada werden gemeinsam die Eröffnungsmusik für Kingdom Hearts 3 kreieren."Skrillex, selbst ein großer Langzeitfan der Kingdom-Hearts-Reihe, plante ursprünglich einen Remix des zuvor enthüllten Tracks 'Don't Think Twice' von Hikaru Utada. Durch die Freundschaft der beiden entwickelte sich dies jedoch zu einem ganz neuen, originellen Song, mit dem Titel 'Face My Fears'. Der Eröffnungs-Track soll zeitgleich mit 'Don't Think Twice' am 18. Januar 2019 erscheinen. 'Face My Fears' wurde in Zusammenarbeit mit Poo Bear produziert, dem angesehenen Musikproduzenten, der zuvor die mehrfache Platin-Single von Justin Bieber 'What Do You Mean?' produzierte", schreibt der Publisher.Kingdom Hearts 3 wird am 29. Januar 2019 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Das Spiel wird englische Stimmen sowie deutsche, englische, französische, italienische und spanische Text bieten.Letztes aktuelles Video: TGS-Trailer 2018 Baymax Riesiges Robowabohu