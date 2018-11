Kingdom Hearts 3: Pu der Bär ist dabei - 4Players.de

Beim Xbox FanFest in Mexico City wurde die Rückkehr von Winnie the Pooh (Pu der Bär) in Kingdom Hearts 3 bestätigt."Der Trailer präsentiert unheilvolle Hinweise auf die schändlichen Aktivitäten von Meister Xehanort und der Organisation XIII. Sora, Donald, Goofy sowie viele andere Disney- und Pixar-Helden kämpfen gemeinsam, um das Licht vor der drohenden Dunkelheit zu retten."Das Action-Rollenspiel Kingdom Hearts 3 soll nach allerlei Verschiebungen am 29. Januar 2019 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Das Spiel wird englische Stimmen sowie deutsche, englische, französische, italienische und spanische Text bieten.Letztes aktuelles Video: Winnie the Pooh TrailerIn unserer E3-Vorschau schrieb Ben: "Ich hatte Spaß mit meinem ersten Ausflug in die Welt von Kingdom Hearts. Das Kombinieren etlicher Angriffe und Zauber, der gelegentliche Wechsel in die Ego-Perspektive, die mächtigen Attraktionen und vor allem das Herbeirufen bekannter Disney-Charaktere (...) machen Laune und bieten etliche Möglichkeiten, den Feinden der großen Film- und Spielewelten zuzusetzen. Doch unterm Strich ist Kingdom Hearts 3 vor allem das: eine von Square Enix choreografierte Disney-Show. Ein griffiges Action-Adventure habe ich hingegen nicht erlebt" ( Weiterlesen ).