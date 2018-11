Kingdom Hearts 3: Together-Trailer zeigt die Bedrohung durch die Herzlosen - 4Players.de

Im Together-Trailer zu Kingdom Hearts 3 zeigen Square Enix und Disney die anstehende Bedrohung: "Die Disney- und Pixar-Welten laufen in Gefahr, von der Dunkelheit verschlungen zu werden. Nur gemeinsam lässt sich das Unheil aufhalten! Schließe dich Sora an, um gegen die Herzlosen und die von Meister Xehanort herbeigeführte Dunkelheit zu kämpfen.""Während der ultimative Kampf für das Licht und das Leben auf sein episches Finale zusteuert, verbündet Sora sich mithilfe seiner loyalen Gefährten Donald und Goofy mit den Helden von Disney und Pixar. Gemeinsam versuchen sie, die Dunkelheit zu besiegen und das Universum zu retten."Kingdom Hearts 3 erscheint am 29. Januar 2019 für PlayStation 4 und Xbox One. Das Spiel wird englische Stimmen sowie deutsche, englische, französische, italienische und spanische Texte bieten.Letztes aktuelles Video: Together Trailer