Kingdom Hearts 3: Spoiler-Gefahr: Erste Versionen bereits in Umlauf - 4Players.de

Am 20. November 2018 wurde die Entwicklung von Kingdom Hearts 3 abgeschlossen ( wir berichteten ) und danach lief die Massenproduktion an - und mittlerweile sind aus dem Dunstkreis der Produktion einige physische Versionen entwendet worden und werden zum Beispiel bei Ebay für 100 Dollar verkauft. Da sich einige Versionen des Rollenspiels bereits in Umlauf befinden, wird man unter Umständen in Foren oder auf Videoportalen wie YouTube auf Bild- und Videomaterial voller Spoiler aus dem Spiel stoßen können.Zu dieser Situationen hat sich auch Tetsuya Nomura (Director von Kingdom Hearts 3) zu Wort gemeldet. Er meinte, dass sie wissen würde, wie es passiert sei und sie die Sitation bedauern würden: "Das gesamte Team arbeitet seit gestern Abend (Japan-Zeit) daran, herauszufinden, was wir tun können, um die Situation zu verbessern, aber zuerst möchten wir euch bitten, diese Videos nicht zu teilen". Er bezieht sich hierbei hauptsächlich auf den Epilog und einen "geheimen Film", denn jeder Käufer soll möglichst die gleiche Spielerfahrung geboten bekommen.Kingdom Hearts 3 erscheint am 29. Januar 2019 für PlayStation 4 und Xbox One. Das Spiel wird englische Stimmen sowie deutsche, englische, französische, italienische und spanische Texte bieten.Letztes aktuelles Video: Opening Movie Trailer