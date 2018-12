Kingdom Hearts 3: Disney-Welten im Trailer: "Der letzte Kampf" - 4Players.de

Square Enix hat den Trailer "Der letzte Kampf" zu Kingdom Hearts 3 veröffentlicht, der Eindrücke aus den verschiedenen Disney-Welten zeigt, und zwar von den Seeschlachten in Fluch der Karibik bis hin zu Tänzen mit den Einwohnern des Königreichs Corona aus Rapunzel - Neu verföhnt. Angriffe mit dem Ratatouille-Schlüsselschwert sowie Lilo und Stitch als besondere "Koop" (Beschwörung) sind ebenfalls zu sehen. Musikalisch untermalt ist das Video mit Ausschnitten aus dem Song "Face My Fears" (Hikaru Utada, Skrillex und Poo Bear).Kingdom Hearts 3 erscheint am 29. Januar 2019 für PlayStation 4 und Xbox One. Das Spiel wird englische Stimmen sowie deutsche, englische, französische, italienische und spanische Texte bieten. Erste Versionen des Action-Rollenspiels sind bereits in Umlauf ( wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: Letzter Kampf