Kingdom Hearts 3: Video: Einführung in Schlüsselschwerter sowie Magie- und Kampftechniken - 4Players.de

Square Enix hat ein fast vier Minuten langes "Gameplay-Video" zu Kingdom Hearts 3 veröffentlicht (siehe unten), das einen Überblick über das anstehende Action-Rollenspiel gibt. Der Titel wird am 29. Januar 2019 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Das Spiel bietet englische Sprachausgabe sowie deutsche, englische, französische, italienische und spanische Texte. Unser Test befindet sich bereits in Arbeit."Die Herzlosen erobern das Universum und die Spieler müssen Sora und seinen Freunden dabei helfen, die Disney- und Pixar-Welten gegen die Dunkelheit zu beschützen. Dazu entfesseln sie die geheimnisvolle Kraft der Schlüsselschwerter, welche nur Helden mit starkem Herzen führen können. Zum ersten Mal in der Kingdom-Hearts-Reihe haben die Schlüsselschwerter die Fähigkeit, verschiedene Formen mit mächtigen, neuen Fertigkeiten und atemberaubenden Attacken anzunehmen, die von den Charakteren und Elementen einer jeden Welt inspiriert wurden. Spieler können auch lernen, elementare Magie für offensive wie defensive Zwecke einzusetzen, wie zum Beispiel die Erschaffung von Eisrutschen und Windwirbeln zur Fortbewegung inmitten des Chaos eines Kampfes. Zudem stehen die Kräfte von Attraktionen zur Verfügung, welche die Gestalt von klassischen Disney-Fahrgeschäften wie etwa einer Achterbahn annehmen. Donald, Goofy und andere, legendäre Charaktere aus den Disney- und Pixar-Welten verbünden sich mit Sora, um das Blatt im Kampf gegen die Dunkelheit zu wenden. Die neuen Szenen bieten außerdem einen Blick auf den Gumi-Jet und seine Upgrades. Das Vehikel kann hinsichtlich seiner Geschwindigkeit, Feuerkraft und Design individuell verändert werden. Hinzu kommt ein nostalgischer Trip in die Vergangenheit mit den Minispielen des Classic Kingdom, die von LCD-Spielen der 80er Jahre und kultigen Disney-Kurzfilmen inspiriert wurden", fasst der Publisher zusammen.Letztes aktuelles Video: Gameplay-Übersichtsvideo von Square Enix