Kingdom Hearts 3: Ab heute auf PlayStation 4 und Xbox One erhältlich - 4Players.de

Square Enix und Disney haben Kingdom Hearts 3 heute offiziell für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht - und somit darf Schlüsselschwertträger Sora fortan das Universum vor der bösen Macht der Herzlosen zu beschützen. Unseren Test findet ihr hier zum Video-Test ). Einen Guide für Einsteiger haben wir ebenfalls erstellt ( zum Video-Guide ). Einen Überblick über die Zeitlinie von Kingdom Hearts findet ihr hier Am heutigen 29. Januar wird zudem das Update 1.01 zur Verfügung stehen, das einige Bugfixes (Data Fixes) umfassen und das "Memory Archive" (Zusammenfassung der bisherigen Kingdom-Hearts-Geschichte) hinzufügen wird. Am 30. Januar wird der Epilog (Video) via Update implementiert. Die Spieler müssen Kingdom Hearts 3 abgeschlossen und das Ende gesehen haben, um sich dieses Video ansehen zu können. Am 31. Januar wird das "geheime" Video nachgeliefert. Die Spieler müssen Kingdom Hearts 3 abgeschlossen, das Ende gesehen und bestimmte Kriterien während des Spiels erfüllt haben, um Zugang zu diesem Video zu erhalten. Die Kriterien variieren je nach gewähltem Schwierigkeitsgrad. Square Enix hatte höchstwahrscheinlich eine gestaffelte Veröffentlichung dieser zusätzlichen Videoinhalte gewählt, um die Gefahr von Spoilern im Internet zu reduzieren. Der Publisher stellte klar, dass es möglich ist, das Hauptspiel ohne Update und ohne Internetverbindung durchzuspielen."Ich bin begeistert zu verkünden, dass Kingdom Hearts 3 jetzt offiziell erhältlich ist", sagt Tetsuya Nomura, Director der Reihe. "Es gibt viele Geheimnisse in der Geschichte, also sollten die Spieler sich Zeit nehmen, damit sie nichts verpassen. Das Abenteuer ist die Reise selbst und nicht nur das Ziel. Diese Geschichte markiert eines der größten Erlebnisse, das Sora mit seinen Freunden je hatte, also hoffe ich, dass die Spieler es genießen werden. Danke an all unsere Fans rund um den Globus, die sehnsüchtig auf diesen Tag gewartet haben.""Kingdom Hearts 3 ist die Fortsetzung einer unglaublichen und langen, kreativen Zusammenarbeit zwischen Tetsuya Nomura, Square Enix und den Charakteren und Welten von Disney", sagt Sean Shoptaw, Senior Vice President, Global Games and Interactive Experiences, Disney Parks, Experiences and Consumer Products. "Dieser neue Teil des von Fans geliebten Franchise ist der perfekte Beleg für unsere Herangehensweise, Disney- und Pixar-Charaktere und -Welten mit den besten Partnern in Videospielen zusammenzubringen, und ihnen die Flexibilität zu geben, etwas Magisches und Unerwartetes zu erschaffen. Wir sind außer uns vor Freude, dass Fans dieses Spiel nun selbst erleben können."Letztes aktuelles Video: Tag der Veröffentlichung