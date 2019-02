Square Enix meldet, dass Kingdom Hearts 3 seit seiner Veröffentlichung am 29. Januar 2019 weltweit über fünf Millionen Mal in physischer Form ausgeliefert und in digitaler Form verkauft wurde. Der dritte Teil der Kingdom-Hearts-Reihe ist der schnellstverkaufte Titel in der Franchise-Geschichte. Zum Test : Kingdom Hearts 2 liegt 13 Jahre zurück. Dass in der Zwischenzeit sieben weitere Spiele mit teilweise alternativen Zeitlinien oder Helden in dem Universum erscheinen sind, das sich Figuren von Disney und Square Enix teilen, macht die Sache nicht leichter. Doch Kingdom Hearts 3 soll laut Chefdesigner Tetsuya Nomura auch ohne Vorkenntnisse Spaß machen.Letztes aktuelles Video: Tag der Veröffentlichung