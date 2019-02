Galak-Z: The Dimensional: The Void: Deluxe Edition wird für Switch erscheinen - 4Players.de

Galak-Z: The Dimensional wird mit der Erweiterung "The Void" für Switch erscheinen. Die Galak-Z: The Void: Deluxe Edition soll am 26. März 2019 in digitaler Form auf der Nintendo-Konsole veröffentlicht werden.Entwickelt vom Indie-Studio 17-Bit, schlüpft man in die Rolle des abtrünnigen Piloten A-Tak, der die Erde vor dem bösen Alien-Imperium, angeführt von dem Baron, beschützen muss. Das Shoot'em-Up mit Zeichentrickflair der 80er-Jahre ist bereits auf PC, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar und überraschte in unserem Test "Galak-Z: The Void: Deluxe Edition ist das originale (...) Spiel, das Spielern erlaubt, in ein Anime-inspiriertes Raumschiff zu steigen und durch prozedural generierte Welten zu fliegen. Ihr benötigt Geschick und List, um die wahrhaft intelligenten Gegner zu besiegen. Die Spieler müssen Gegner ausmanövrieren, besser bewaffnet sein und sie überlisten, sowie wie erfahrene Piloten reagieren und kooperieren. Um das zu bewerkstelligen, müssen sie die feingeschliffene Steuerung ihres Raumschiffs meistern, Gegner wegpusten, Raketen-Salven abfeuern und sogar ihre Widersacher im Mech-Style in den explosiven Abgrund befördern", heißt es in der Ankündigung.Letztes aktuelles Video: The Void - Deluxe Edition