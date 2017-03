Mario Kart 8: Deluxe: Überblick-Video der Switch-Version; Details zu den Multiplayer-Möglichkeiten - 4Players.de

Aktualisierung vom 10. März 2017, 16:16 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 10. März 2017, 12:06 Uhr:

Mit einer einzigen Nintendo Switch können bis zu vier Spieler um die Wette rasen, entweder im TV-Modus, in dem sie sich dank Splitscreen gegenseitig im Auge behalten oder im Tisch-Modus, in dem sie die Konsole mit Hilfe des integrierten Aufstellers vor sich platzieren.

Online können sich zwei Freunde, die eine Nintendo Switch gemeinsam nutzen, mit weiteren Nintendo-Fans aus aller Welt in 12-Spieler-Rennen messen.

Bis zu acht Kartpiloten können ihre Nintendo Switch-Konsolen über die lokale, kabellose Verbindung zusammenschließen und sich im Tisch-Modus heiße Rennen liefern.

Im TV-Modus lassen sich zudem zwei bis zwölf Konsolen via LAN-Party miteinander verbinden. Jede Nintendo Switch kann dabei von einem oder zwei Spielern genutzt werden. Jede Konsole benötigt dabei ihren eigenen, separat erhältlichen LAN-Adapter.

Nintendo of Europe hat mittlerweile auch eine deutsche Version des Videos nachgeliefert.Nintendo of Japan hat einen Überblick-Trailer zu Mario Kart 8 Deluxe für Switch veröffentlicht. Die Entwickler zeigen in dem fast sechs Minuten langen Video einige der Neuerungen (gegenüber der Wii-U-Version). So kann man fortan zwei Gegenstände dabei haben. Auch neue Items aus vorherigen Titeln der Reihe sind mit von der Partie, zum Beispiel Buu Huu, der Items stiehlt, und die Feder, die in der Schlacht besonders hohe Sprünge ermöglicht. Neu ist ebenso der "Schlau-Steuerung", der es einfacher macht, beim Fahren auf der Straße zu bleiben - auch in der 200-ccm-Klasse. Neben dem neuen Schlacht-Modus (Battle Mode) sind fünf weitere Kart-Piloten dabei: der Inkling-Junge und das Inkling-Mädchen aus Splatoon, König Buu Huu, Knochentrocken und Bowser Jr. Insgesamt 48 Rennstrecken und 42 Charaktere werden geboten. Gespielt wird lokal oder online im TV-Modus mit bis zu 1080p. Mario Kart 8 Deluxe startet am 28. April 2017. Unseren Ersteindruck (im Tabletop-Modus bei Switch) findet ihr hier Nintendo nennt folgende Details zu den Multiplayer-Möglichkeiten:Letztes aktuelles Video: Deluxe Überblick Japan