Mario Kart 8: Deluxe: Auflösung und Bildwiederholrate im TV-Modus bestätigt - 4Players.de

Nintendo hat gegenüber TechnoBuffalo bekanntgegeben, dass Mario Kart 8 Deluxe in 1080p mit 60fps im lokalen Modus mit einem Spieler oder mit zwei Spielern laufen wird (Wii U: 720p 60fps). Spielt man die Deluxe Version lokal mit drei oder vier Spielern, wird die Bildwiederholrate halbiert (1080p 30fps). Die Wii-U-Version lief in dieser Spielvariante in 720p mit 30fps. Außerdem scheint Nintendo den 59-fps-Bug ( wir berichteten ) von Mario Kart 8 auf der Wii U in den Griff bekommen zu haben. Die Angaben beziehen sich auf den TV-Modus von Nintendo Switch.Letztes aktuelles Video: Deluxe Überblick