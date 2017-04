Mario Kart 8: Switch-Version hat im drahtlosen Multiplayer eine seltsame Controller-Einschränkung - 4Players.de

Nintendo bewirbt sein für Freitag geplantes Switch-Spiel Mario Kart 8 Deluxe u.a. damit, dass beim lokalen Multiplayer-Spiel viele verschiedene Controller-Möglichkeiten unterstützt werden, zum Beispiel mit den kleinen abgezogenen Joycons oder vollwertigen Pro-Controllern. Polygon.com ist beim Testen des Titels allerdings eine seltsame Einschränkung aufgefallen. Spielt man mit einer Konsole am TV, lässt sich auch Nintendos "Joy-Con Comfort Grip" als Controller nutzen - also der beiliegende Adapter, der zwei der kleinen Joycons zu einem Controller verbindet. Will man dagegen drahtlos mit mehreren Konsolen loslegen, bei dem zwei der Teilnehmer auf den geteilten Switch-Screen schauen, darf der erwähnte Comfort-Grip nicht benutzt werden. Im Anmelde-Bildschirm ist dann auch ein entsprechendes Verbotszeichen zu sehen - was auch wir gerade ebenfalls überprüft haben und somit bestätigen können. Warum das der Fall ist, weiß momentan vermutlich nur Nintendo.Welche weiteren Möglichkeiten und Neuerungen es in der aufgemotzten Switch-Umsetzung von Mario Kart 8 gibt, verraten wir euch gegen Ende der Woche im ausführlichen Test.Letztes aktuelles Video: Deluxe Spielszenen-Trailer