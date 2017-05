Mario Kart 8: Deluxe: Schnellstverkaufter Titel aus der Mario-Kart-Reihe in den USA; über 450.000 Verkäufe am ersten Tag - 4Players.de

Die Mobilität der Switch kann man als Ausenstehender gerne mal übersehen, aber es ist unfassbar was sie ausmachen kann. Es fühlt sich immer wieder toll an, die Switch aus der Station zu holen und sich es mit ihr irgendwo gemütlich zu machen. Und genau da setzt Mario Kart perfekt an. Wie oft hab ich mir auf der Wiiu gedacht :" Hm... Jetzt für 3-4 Runden die Konsole anschalten und vor den Fernseher setzen? Muss nicht sein..." Bei der Switch kommt dieser Gedanke gar nicht erst auf. Man zieht einfach die Konsole aus dem Dock und es dauert nur ein paar Sekunden, bis man mit Mario und Co über die Strecken rast. Nicht zu vergessen, der lokale Multiplayer. Eine Top Konsole und ich freu mich jetzt schon riesig auf SplatoonDer Battlemode macht übrigens auch sehr viel Spaß. Man muss aber sagen, dass die Server nicht 100 prozentig stabil sind. Es hält sich jedoch In Grenzen. Der Modus "Insignien-Diebstahl" ist super lustig. Lediglich bei "Räuber und Gendarm" ist das Balancing gefühlt nichz ganz fair zwischen den beiden Teams, aber es macht trotzdem Spaß und sorgt für Abwechslung.