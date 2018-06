Mario Kart 8: Update ermöglicht Kompatibilität zu Nintendo Labo - 4Players.de

Mit einem neuen kostenlosen Update für den Funracer Mario Kart 8 Deluxe wird eine Kompatibilität zu Nintendo Labo hergestellt. Genauer gesagt kann man ab sofort den Motorrad-Lenker zum Spielen verwenden, der Teil des Toy-Con 01 Multi-Sets ist. Damit wird es zum ersten Mal möglich, die Papp-Konstruktionen außerhalb der Labo-Anwendungen zu nutzen. In der Pressemitteilung kündigt Nintendo außerdem an, dass weitere Titel folgen werden, die eine optionale Verwendung der Toy-Controller erlauben sollen.Von Nintendo heißt es zur Kombination aus Mario Kart und Labo:"Diese Produktlinie lädt zum Bauen, Spielen und Entdecken ein, indem sie traditionelles Basteln mit modernster Videospiel-Technologie verbindet. Die SpielerInnen bauen zunächst aus Pappe den Motorradlenker, der in dem Nintendo Labo Toy-Con 01 Multi-Set enthalten ist. Dann fügen sie die bewegungssensitiven Joy-Con in die Griffe ein, wählen im Hauptmenü von Mario Kart 8 Deluxe das Motorrad aus – und schon können sie ihren Lenker als Controller verwenden."Letztes aktuelles Video: Kompatibilitaet zu Nintendo Labo