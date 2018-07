Mario Kart 8: Gratis-Update mit Inhalten aus The Legend of Zelda - 4Players.de

Mit einem Gratis-Update sorgt Nintendo für einen Hauch von The Legend of Zelda: Breath of the Wild auf den Rennpisten von Mario Kart 8 Deluxe. Denn es enthält zum einen Link in einem Reckengewand als neuen Fahrer und mit dem Eponator Zero zudem ein weiteres Bike.Darüber hinaus gibt es mit antiken Reifen und dem Parasegel auch neues Equipment, mit denen man seine Karts ausrüsten kann. Zuletzt spendierte Nintendo dem Funracer eine Kompatibilität zu Labo, so dass man auch mit dem Papp-Controller die Vehikel steuern kann.Letztes aktuelles Video: Gratis-Update The Legend of Zelda