Mario Kart 8: Stormy Daniels (Pornodarstellerin) vergleicht das Geschlechtsteil von Donald Trump mit "Toad" - 4Players.de

Es gibt Dinge, die möchte man eigentlich gar nicht wissen und sich auch gar nicht vorstellen ... Beispielweise ist Mario Kart gerade bei Twitter hoch im Trend , weil Stormy Daniels (Pornodarstellerin) das Geschlechtsteil von Donald Trump mit der "Pilzfigur aus Mario Kart" verglichen hat.Stormy Daniels (Stephanie Gregory Clifford), die nach eigenen Angaben im Jahr 2006 eine Affäre mit Donald Trump gehabt haben soll, schrieb folgende Zeilen in ihrem Buch "Full Disclosure" (deutscher Titel: "In aller Offenheit: Eine Frau gegen Trump"), das dem Guardian vorlag: "Er weiß, dass er einen ungewöhnlichen Penis hat. Er hat einen riesigen Pilzkopf. Wie ein Fliegenpilz..... Ich lag da, verärgert darüber, dass ich von einem Kerl mit Yeti-Schamhaaren und einem Schwanz wie die Pilzfigur in Mario Kart gefickt wurde ..... (...) Es war vielleicht das am wenigsten beeindruckende Sex, den ich je hatte, aber offensichtlich teilte er diese Meinung nicht.""Trumps Penis sei 'kleiner als der Durchschnitt', aber 'nicht ungewöhnlich klein', soll Daniels, die eigentlich Stephanie Clifford heißt, ebenfalls behaupten. (...) Trump hat die angebliche Affäre mit Daniels bestritten, obwohl er eingeräumt hat, seinem persönlichen Anwalt, Michael Cohen, persönlich das Geld erstattet zu haben, das Daniels für eine Stillschweige-Vereinbarung erhalten hat. Kurz vor der Wahl 2016 hatte sie ein solches Papier unterzeichnet und offenbar 130.000 Dollar dafür erhalten. Die Pornodarstellerin hatte ebenfalls bereits in einem Interview behauptet, dass sie 2011 angeblich bedroht worden sei, mit der Warnung, die Geschichte über Trump nicht zu verbreiten", schreibt der Stern weiter.